Conferenza stampa Ranieri post Inter Roma | Nella prima mezz’ora un calcio veramente bello poi ci siamo chiusi La classifica non la guardo

Conferenza stampa Ranieri post Inter Roma: le parole del tecnico dei giallorossi dopo il successo di oggi in campionato

La Conferenza stampa di Claudio Ranieri al termine di Inter Roma, match del 34° turno di Serie A vinto dai giallorossi.

SUL MATCH – «Una partita che volevamo vincere per i nostri tifosi che non sono potuti venire. siamo venuti qua con la voglia di vincere, queste erano le indicazioni. La prima mezz'ora abbiamo fatto un calcio veramente bello, abbiamo avuto 2-3 occasioni per chiudere la partita e non ci siamo riusciti. Giochiamo contro l'Inter, ha preso in mano ancora di più il possesso palla, noi siamo stati bravi a chiudere gli spazi. È finita 1-0, va bene, sono sempre 3 punti».

4 GIOCATORI OFFENSIVI? – «Ci pensavo da tanto, . Uno cerca di fare con quello che ha, bisogna avere delle idee, e con Baldanzi ed El Shaarawy potevo avere».

