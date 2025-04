Ndicka fa il furbo | Bisseck? Non è rigore Normale marcatura

Ndicka si è espresso al termine del match vinto dalla Roma contro l'Inter con il punteggio di 1-0. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Evan Ndicka si è così pronunciato a DAZN nel post-partita di Inter-Roma: «Non mi piace molto la difesa bassa, ma quando si deve fare la si fa. Siamo contentissimi per i nostri tifosi, si tratta di tre punti molto importanti per noi. rigore? Per me si tratta di una Normale marcatura difensiva, è così, siamo a 2 metri dalla porta, devo fare qualcosa. Si tratta di marcatura a uomo, per me non è fallo. Il mister mi ha chiesto di scambiarmi con Angelino perché Dumfries è molto alto. Per me è un piacere giocare alla Roma e giocare a calcio. Ora abbiamo una partita a settimana, quindi è ancora più facile».

"Bene le sanzioni per chi fa il furbo" - "Hanno fatto bene, molto bene", conta i giorni che la separano dall’accensione del velox in via Canapa Sonia Mirabese. Abita nella frazione di Pontelagoscuro. "In questa strada corrono e corrono molto – spiega –, era necessario intervenire. Già da qualche giorno mi sono accorta che gli automobilisti quando arrivano nelle vicinanze dell’impianto danno un bel colpo al freno, rallentano. Forse pensano sia già in funzione e hanno paura di ’beccarsi’ una multa. 🔗ilrestodelcarlino.it

Bisseck e il retroscena su Inzaghi: «Ecco su cosa ci fa lavorare il mister» - di RedazioneBisseck rivela i segreti del lavoro di Simone Inzaghi all’Inter: le parole del difensore sul tecnico Il magazine tedesco Sport Bild ha intervistato il difensore dell‘Inter Bisseck, che si è raccontato soffermandosi sul momento in nerazzurro anche in Europa. Le parole del centrale tedesco sul lavoro di Simone Inzaghi con i nerazzurri. LAVORO – «Alleniamo molto la difesa, l’allenatore ci presta molta attenzione. 🔗internews24.com

Polemiche Inter-Roma, Marelli: "Ndicka-Bisseck: trattenuta da rigore. Poteva intervenire il Var" - Polemiche in Inter-Roma, per un paio di episodi nell`area giallorossa. Di seguito l`analisi di Luca Marelli a DAZN: `La prima è una trattenuta... 🔗calciomercato.com

Perché né arbitro né Var hanno dato rigore all’Inter per l’intervento di Ndicka su Bisseck - L'episodio discusso si verifica nel finale di Inter-Roma, il difensore nerazzurro viene strattonato da quello giallorosso ... 🔗fanpage.it

Bisseck trattenuto in area da Ndicka in Inter-Roma, proteste nerazzurre: cosa è successo - Molte polemiche al 90' da parte della squadra di Inzaghi per il contatto fra il difensore tedesco e l'ivoriano ... 🔗msn.com

CORSERA| Abdulhamid, lesione muscolare. Per Ndicka problemi intestinali - È già rientrato dalla Costa d’Avorio, invece, Ndicka, alle prese con problemi intestinali. La sconfitta (3-1) della Roma femminile contro il Milan nella quarta giornata della poule scudetto ... 🔗msn.com