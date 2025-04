Viva la Danza con Roberto Bolle | conduttori anticipazioni e quando in tv

Roberto Bolle torna a esibirsi in tv in ‘Viva la Danza‘. In occasione della “Giornata Internazionale della Danza”, il ballerino è il protagonista di un grande evento dedicato all’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv.Viva la Danza con Roberto Bolle: conduttori e quando in tvLunedì 29 aprile 2025 si celebra la “Giornata Internazionale della Danza”, promossa dal Comitato Internazionale della Danza all’interno dell’Istituto Internazionale del Teatro dell’UNESCO. La Rai ha deciso di trasmettere uno speciale con Roberto Bolle, ballerino che rappresenta l’eccellenza di quest’arte. ‘Viva la Danza‘ andrà in onda martedì 29 aprile 2025 in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1.L’edizione 2025 è impreziosita da momenti di spettacolo realizzati in luoghi iconici di cultura e di bellezza. Superguidatv.it - Viva la Danza con Roberto Bolle: conduttori, anticipazioni e quando in tv Leggi su Superguidatv.it torna a esibirsi in tv in ‘la‘. In occasione della “Giornata Internazionale della”, il ballerino è il protagonista di un grande evento dedicato all’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Scopriamo insiemeandrà in onda in tv.laconin tvLunedì 29 aprile 2025 si celebra la “Giornata Internazionale della”, promossa dal Comitato Internazionale dellaall’interno dell’Istituto Internazionale del Teatro dell’UNESCO. La Rai ha deciso di trasmettere uno speciale con, ballerino che rappresenta l’eccellenza di quest’arte. ‘la‘ andrà in onda martedì 29 aprile 2025 in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1.L’edizione 2025 è impreziosita da momenti di spettacolo realizzati in luoghi iconici di cultura e di bellezza.

Roberto Bolle compie 50 anni e torna in tv con “Viva la Danza” - ROMA (ITALPRESS) – Roberto Bolle compie 50 anni e, per l’occasione, si regala il ritorno su Rai1 con il suo programma “Viva la Danza”, il gran gala di ballo che lo vedrà, tra l’altro, esibirsi nelle sale vuote di Palazzo Barberini a Roma (dove è in corso la mostra dedicata al grande artista), al Teatro La Fenice a Venezia e a Verona. Il programma andrà in onda il 29 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, un mese dopo il compleanno che Bolle festeggerà il 26 marzo, giorno in cui è nato a Casale Monferrato nel 1975. 🔗unlimitednews.it

Viva la Danza, Roberto Bolle balla a notte fonda tra i dipinti di Caravaggio - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, martedì 29 aprile si rinnoverà in prima serata su Rai 1 Viva la Danza, lo spettacolo con protagonista Roberto Bolle per celebrare l’arte della danza in Italia. Al centro della seconda edizione ci sarà Caravaggio. Bolle – anticipa Ansa – danza tra ben 22 dipinti del pittore milanese raccolti in una mostra unica a Palazzo Barberini in Roma. Sono i ‘primi passi’ di Viva la Danza 2025, mossi a notte fonda, in un museo vuoto e dunque ancor più magico. 🔗davidemaggio.it

Roberto Bolle: “Torno in Rai con Viva la danza. Per un ballerino il dolore è una costante” - Roberto Bolle tornerà in tv con Viva la danza, su Rai1. Il ballerino sta per compiere 50 anni e racconta in un'intervista che non si vede ballare per sempre, ma è che pronto a lasciare spazio anche ai giovani talenti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

