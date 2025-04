Fiorentina Commisso saluta la squadra dopo la vittoria sull' Empoli | Vi seguirò dagli Stati Uniti

Commisso ha gioito con i suoi calciatori. E' sceso negli spogliatoi per salutare tutti, da mister Palladino ai giocatori, passando per staff e dipendenti. Domani tornerà negli Stati Uniti come da programma insieme alla moglie Catherine. Arrivò a sorpresa lo scorso 30 marzo nel giorno della partita contro l'Atalanta. E' rimasto in città circa un mese. Ha affrontato il tema stadio, si è occupato in prima persona della sua squadra e continuerà a seguirla dagli Stati Uniti.Fiorentina Empoli, tutte le foto del derby sull'eventuale ritorno in città vige il più stretto riserbo anche per una questione di. scaramanzia. Chiaro che il patron gigliato attenda l'esito di quel che sarà in Conference League. Se il doppio confronto con il Betis Siviglia dovesse dare esito positivo sarebbe scontato vederlo a Breslavia il prossimo 28 maggio.

