Marelli stronca Fabbri | Su Bisseck rigore netto Var doveva intervenire

Marelli interpreta come rigore il contatto tra N’Dicka e Bisseck in Inter-Roma. Fabbri e il VAR hanno voluto sorvolare, ma si tratta di un errore clamoroso. E l’Inter ha subito un grande dannno.rigore netto – Luca Marelli, su DAZN, boccia Micheal Fabbri e VAR nell’episodio N’Dicka-Bisseck: «Ci sono due episodi che coinvolgono N’Dicka nell’area di rigore della Roma. Nel primo caso, Dumfries e lui si fanno falli a vicenda, ma viene punito il primo di Dumfries. Bravo l’assistente a chiamare l’attenzione di Fabbri, che si era girato per capire se ci fosse lo sviluppo dell’azione. Secondo episodio molto più rischioso. La trattenuta inizia ben prima che la palla arrivi nella zona di Bisseck. Il tedesco non si aiuta mai con le mani, che viene solo trattenuto. Episodio da rigore e il VAR poteva intervenire». Inter-news.it - Marelli stronca Fabbri: «Su Bisseck rigore netto, Var doveva intervenire» Leggi su Inter-news.it interpreta comeil contatto tra N’Dicka ein Inter-Roma.e il VAR hanno voluto sorvolare, ma si tratta di un errore clamoroso. E l’Inter ha subito un grande dannno.– Luca, su DAZN, boccia Micheale VAR nell’episodio N’Dicka-: «Ci sono due episodi che coinvolgono N’Dicka nell’area didella Roma. Nel primo caso, Dumfries e lui si fanno falli a vicenda, ma viene punito il primo di Dumfries. Bravo l’assistente a chiamare l’attenzione di, che si era girato per capire se ci fosse lo sviluppo dell’azione. Secondo episodio molto più rischioso. La trattenuta inizia ben prima che la palla arrivi nella zona di. Il tedesco non si aiuta mai con le mani, che viene solo trattenuto. Episodio dae il VAR poteva».

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Moviola Milan-Inter: Fabbri si inventa l’ammonizione di Bisseck - Milan-Inter ha avuto Fabbri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. MOVIOLA MILAN-INTER, PRIMO TEMPO – Ci sono poche contestazioni nelle due aree, ma riesce lo stesso a sbagliare tanto. Come al 19?, quando Malick Thiaw falcia Marcus Thuram: c’è vantaggio (giusto), c’è un successivo fallo di Theo Hernandez su Yann Bisseck (giusto), ma il giallo è solo per il francese e non anche per il ... 🔗inter-news.it

Fabbri ammonisce Bisseck per il… Momento! Moviola Milan-Inter (1-1) – CdS - Fabbri ha arbitrato il derby di Milano tra Milan e Inter di Coppa Italia. L’arbitro di Ravenna è stato promosso dal Corriere dello Sport, che si focalizza anche sul giallo rifilato a Bisseck. La moviola di Milan-Inter. MOVIOLA – A dirigere il derby tra Milan e Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, ci ha pensato Micheal Fabbri, fischietto di Ravenna. Il Corriere dello Sport promuove la direzione di gara dell’arbitro, a cui assegna addirittura 7 in pagella. 🔗inter-news.it

Polemiche Inter-Roma, Marelli: "Ndicka-Bisseck: trattenuta da rigore. Poteva intervenire il Var" - Polemiche in Inter-Roma, per un paio di episodi nell`area giallorossa. Di seguito l`analisi di Luca Marelli a DAZN: `La prima è una trattenuta... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Moviola Milan-Inter: Fabbri si inventa l’ammonizione di Bisseck - Milan-Inter ha avuto Fabbri come arbitro della partita ... Ed è invece clamorosamente inventata l’ammonizione per Yann Bisseck al 57', quando tiene a distanza con la mano sul petto Rafael Leao, che si ... 🔗inter-news.it

Moviola CdS - Bravo Fabbri: voto 7. Ma è da spiegare il giallo a Bisseck - Ha rischiato il giallo ancora Thiaw, ad inizio partita, sempre su Thuram, Fabbri ha deciso di gestirla - spiega il quotidiano romano -. E il giallo a Bisseck? Secondo il CdS, più che per il fallo ... 🔗fcinternews.it

Fabbri ammonisce Bisseck per il… Momento! Moviola Milan-Inter (1-1) – CdS - Fabbri ha arbitrato il derby di Milano tra Milan e Inter di Coppa Italia. L’arbitro di Ravenna è stato promosso dal Corriere dello Sport, che si focalizza anche sul giallo rifilato a Bisseck. La ... 🔗inter-news.it