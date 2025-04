Perché la pancia cresce con l’età? Esiste un motivo scientifico ma il processo si può controllare

pancia, sia quella più evidente che la semplice pancetta, tende a crescere con l’età anche senza un aumento significativo del peso corporeo. E purtroppo non è solo un problema estetico. Il grasso addominale, infatti, accelera il processo di invecchiamento, rallenta il metabolismo e aumenta il rischio di sviluppare diabete, malattie cardiovascolari e altri disturbi cronici. Ma Perché tutto questo? A svelare il mistero è stato uno studio americano che ha mostrato il meccanismo biologico che innesca questo fenomeno. Gli scienziati del City of Hope e della UCLA hanno dimostrato che il tessuto adiposo bianco, il principale deposito di grasso corporeo si espande Perché si attiva un particolare gruppo di cellule staminali chiamate adipocyte progenitor cells (APCs). Negli individui giovani, queste cellule rimangono dormienti, mentre nella mezza età si “risvegliano” e iniziano a produrre una quantità significativa di nuove cellule adipose. Cultweb.it - Perché la pancia cresce con l’età? Esiste un motivo scientifico (ma il processo si può controllare) Leggi su Cultweb.it La, sia quella più evidente che la semplice pancetta, tende are conanche senza un aumento significativo del peso corporeo. E purtroppo non è solo un problema estetico. Il grasso addominale, infatti, accelera ildi invecchiamento, rallenta il metabolismo e aumenta il rischio di sviluppare diabete, malattie cardiovascolari e altri disturbi cronici. Matutto questo? A svelare il mistero è stato uno studio americano che ha mostrato il meccanismo biologico che innesca questo fenomeno. Gli scienziati del City of Hope e della UCLA hanno dimostrato che il tessuto adiposo bianco, il principale deposito di grasso corporeo si espandesi attiva un particolare gruppo di cellule staminali chiamate adipocyte progenitor cells (APCs). Negli individui giovani, queste cellule rimangono dormienti, mentre nella mezza età si “risvegliano” e iniziano a produrre una quantità significativa di nuove cellule adipose.

