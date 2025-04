Manuel Bortuzzo replica a Lulù a Verissimo | ‘Un processo non è gossip a Madeira alzò le mani’

Manuel Bortuzzo ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti dopo la condanna a 1 anni e 8 mesi per stalking inflitta a Lulù Selassié, ex concorrente del Grande Fratello Vip e sua breve frequentazione. Ospite della puntata di domenica 27 aprile, il nuotatore paralimpico non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto, criticando apertamente il tentativo di banalizzare una vicenda così delicata.“Non si può far passare un processo per una questione di gossip,” ha dichiarato, spiegando come la situazione si sia deteriorata rapidamente dopo la fine della loro relazione, che, precisa, “è durata solo pochi mesi dopo il GF Vip, fino al 25 aprile.”Il racconto degli episodi di stalkingSecondo Manuel Bortuzzo, Lulù ha iniziato a seguirlo ovunque, informandosi sui suoi spostamenti tramite amici comuni e presentandosi sotto casa senza invito. Notizieaudaci.it - Manuel Bortuzzo replica a Lulù a Verissimo: ‘Un processo non è gossip, a Madeira alzò le mani’ Leggi su Notizieaudaci.it ha scelto il salotto diper raccontare la sua versione dei fatti dopo la condanna a 1 anni e 8 mesi per stalking inflitta aSelassié, ex concorrente del Grande Fratello Vip e sua breve frequentazione. Ospite della puntata di domenica 27 aprile, il nuotatore paralimpico non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto, criticando apertamente il tentativo di banalizzare una vicenda così delicata.“Non si può far passare unper una questione di,” ha dichiarato, spiegando come la situazione si sia deteriorata rapidamente dopo la fine della loro relazione, che, precisa, “è durata solo pochi mesi dopo il GF Vip, fino al 25 aprile.”Il racconto degli episodi di stalkingSecondoha iniziato a seguirlo ovunque, informandosi sui suoi spostamenti tramite amici comuni e presentandosi sotto casa senza invito.

Se ne parla anche su altri siti

Dal GF al Tribunale: Lulù Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo - Lulù Selassiè è stata condannata per stalking all’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La loro storia era nata al Grande Fratello. Dal GF al Tribunale: Lulù Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo (Ansa Foto) – notizie.comUna storia cominciata nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, ma finita in un’Aula di Tribunale con l’accusa di stalking. E una condanna con pena sospesa. 🔗notizie.com

Manuel Bortuzzo parla della denuncia a Lulù Selassiè: "So che non mi avrebbe fatto del male ma dovevo tutelarmi" - Manuel Bortuzzo, per la prima volta, ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a denunciare Lulù Selassié con cui era nata una storia d'amore nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2023. 🔗comingsoon.it

Lulù Selassié, chiesta la condanna a un anno e 4 mesi per il presunto stalking a Manuel Bortuzzo - Lucrezia Hailè Selassiè, meglio conosciuta come Lulù, si trova al centro di un caso giudiziario che ha scosso il mondo dello spettacolo e dello sport. La Procura di Roma ha chiesto una condanna di un anno e quattro mesi per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, accusata di stalking nei confronti del nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo. La notizia, riportata dall’agenzia Ansa, ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando il dibattito sulla vicenda che ha visto l’ex coppia passare dall’amore alla battaglia legale. 🔗caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Lulù Selassié contro Manuel Bortuzzo, il comunicato degli avvocati e l'insurrezione social dopo la denuncia per stalking; Manuel Bortuzzo, senza filtri sull'ex fidanzata Lulù: «Non me ne frega un ca**o»; Gf Vip, Lulù fa una scenata di gelosia a Manuel per Sophie. Lui sbotta: Non cammino più, i problemi sono altri; GF Vip, le dichiarazioni di Belli su Lulù e Manuel scatenano l'ira della principessa: ecco cosa ha fatto. 🔗Ne parlano su altre fonti