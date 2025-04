Inzaghi | Errore arbitrale? Troppo facile Inter così ne usciamo ‘insieme’

Inzaghi dopo la sconfitta dell'Inter 0-1 in casa contro la Roma, in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Tra questi anche la nostra Romina Sorbelli, inviata di Inter-News.it a San Siro. Inter-ROMA 0-1 – Inzaghi IN CONFERENZA STAMPATi aspettavi mancassero tante cose insieme in questa partita?Nel primo tempo non abbiamo fatto una partita d'insieme come siamo abituati. Eravamo un po' lunghi e abbiamo pagato. Il gol della Roma è stato un contrasto fortuito. La Roma ha comunque fatto un'ottima partita, noi abbiamo fatto tutto quello che potevano in questo momento. Penso che anche i tifosi l'abbiano capito, apprezzato. L'applauso finale è stato molto bello, non ci fa dimenticare la sconfitta. Brutta battuta d'arresto maCosa serve per ricaricare energie mentali e fisiche? Thuram tra i convocati per Barcellona?In questo momento non è opportuno parlare di quello che poteva essere e non c'è stato.

