Decreto sicurezza 257 giuristi danno l’allarme L’appello | A rischio la nostra forma di Stato si vuole governare con la paura

giuristi dediti al diritto pubblico, che regola l’organizzazione e il funzionamento dello Stato, interpretano e insegnano la Costituzione e assumono anche posizioni individuali sulla vita normativa della nostra comunità. “Ci sono momenti però nei quali accadono forzature istituzionali di particolare gravità, di fronte alle quali non è più possibile tacere ed è anzi doveroso assumere insieme delle pubbliche posizioni”, avverte L’appello per la sicurezza democratica (testo integrale) firmato da 257 giuspubblicisti di tutte le Università italiane, compresi Presidenti e vice-Presidenti emeriti della Corte costituzionale: Ugo de Siervo, Gaetano Silvestri, Gustavo Zagrebelsky, Enzo Cheli, Paolo Maddalena. L’appello si aggiunge a quelli dell’Associazione Magistrati, delle Camere penali, dei professori di diritto penale per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica verso il Decreto sicurezza approvato l’11 aprile dal governo di Giorgia Meloni. Ilfattoquotidiano.it - Decreto sicurezza, 257 giuristi danno l’allarme. L’appello: “A rischio la nostra forma di Stato, si vuole governare con la paura” Leggi su Ilfattoquotidiano.it In tempi normali, idediti al diritto pubblico, che regola l’organizzazione e il funzionamento dello, interpretano e insegnano la Costituzione e assumono anche posizioni individuali sulla vita normativa dellacomunità. “Ci sono momenti però nei quali accadono forzature istituzionali di particolare gravità, di fronte alle quali non è più possibile tacere ed è anzi doveroso assumere insieme delle pubbliche posizioni”, avverteper lademocratica (testo integrale) firmato da 257 giuspubblicisti di tutte le Università italiane, compresi Presidenti e vice-Presidenti emeriti della Corte costituzionale: Ugo de Siervo, Gaetano Silvestri, Gustavo Zagrebelsky, Enzo Cheli, Paolo Maddalena.si aggiunge a quelli dell’Associazione Magistrati, delle Camere penali, dei professori di diritto penale per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica verso ilapprovato l’11 aprile dal governo di Giorgia Meloni.

