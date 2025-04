Incendio nel cuore della notte | le fiamme avvolgono un magazzino

notte a Meldola. Intorno all'una e trenta di domenica un Incendio si è sviluppato in via San Domenico dentro un'attività commerciale. Sul posto sono intervenute due squadre della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, che hanno spento una parte di negozio adibito a magazzino.

