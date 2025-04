Fiorentina-Empoli 2-1 le pagelle | riecco Adli Mandragora da urlo

Fiorentina nella sfida vinta 2-1 contro l'Empoli:DE GEA 6: non compie il solito miracolo, ma si fa trovare comunque presente in quel paio di occasioni pericolose create dall'Empoli oltre alla rete di Fazzini dove non poteva fare niente. Nel primo tempo. Firenzetoday.it - Fiorentina-Empoli 2-1, le pagelle: riecco Adli, Mandragora da urlo Leggi su Firenzetoday.it Di seguito i voti dei calciatori dellanella sfida vinta 2-1 contro l':DE GEA 6: non compie il solito miracolo, ma si fa trovare comunque presente in quel paio di occasioni pericolose create dall'oltre alla rete di Fazzini dove non poteva fare niente. Nel primo tempo.

Fiorentina-Empoli 2-1, le pagelle: riecco Adli, Mandragora da urlo - BELTRAN 5.5: più in ombra rispetto all'ottima gara giocata col Cagliari, si fa vedere solo nella rifinitura che porta alla rete di Adli. DAL 70' ZANIOLO 6: meglio di altre uscite, nel finale riesce a ... 🔗firenzetoday.it