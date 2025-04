FOTOGALLERY IN – Le foto di Inter-Roma 0-1 partita di Serie A

foto della partita tra Inter e Roma, partita finita 0-1 a San Siro per la trentaquattresima giornata di Serie A. La fotoGALLERY targata Inter-News.it, presente a San Siro col suo fotografo Tommaso Fimiano.Inter-Roma 0-1 – LA fotoGALLERY DI Inter-NEWS.ITInter-Roma (fonte foto Tommaso FimianoInter-News.it)Curva Nord Inter (fonte foto Tommaso FimianoInter-News.it)Marko Arnautovic, Inter-Roma (fonte foto Tommaso FimianoInter-News.it)Davide Frattesi, Inter-Roma (fonte foto Tommaso FimianoInter-News.it)Davide Frattesi, Inter-Roma (fonte foto Tommaso FimianoInter-News.it)Lautaro Martinez, Inter-Roma (fonte foto Tommaso FimianoInter-News.it)Yann Aurel Bisseck, Inter-Roma (fonte foto Tommaso FimianoInter-News.it)Marko Arnautovic, Inter-Roma (fonte foto Tommaso FimianoInter-News.it)Davide Frattesi, Inter-Roma (fonte foto Tommaso FimianoInter-News. Inter-news.it - FOTOGALLERY IN – Le foto di Inter-Roma 0-1, partita di Serie A Leggi su Inter-news.it Ledellatrafinita 0-1 a San Siro per la trentaquattresima giornata diA. Latargata-News.it, presente a San Siro col suografo Tommaso Fimiano.0-1 – LADI-NEWS.IT(fonteTommaso Fimiano-News.it)Curva Nord(fonteTommaso Fimiano-News.it)Marko Arnautovic,(fonteTommaso Fimiano-News.it)Davide Frattesi,(fonteTommaso Fimiano-News.it)Davide Frattesi,(fonteTommaso Fimiano-News.it)Lautaro Martinez,(fonteTommaso Fimiano-News.it)Yann Aurel Bisseck,(fonteTommaso Fimiano-News.it)Marko Arnautovic,(fonteTommaso Fimiano-News.it)Davide Frattesi,(fonteTommaso Fimiano-News.

