Usa sfida tra Governo e magistrati sui migranti | perché l’Fbi ha arrestato una giudice

Sta facendo discutere da qualche giorno, negli Stati Uniti, il clamoroso arresto, da parte dell'Fbi, di una giudice di un tribunale di contea, Hannah Dugan, con l'accusa di ostruzione alla giustizia. Le autorità sostengono che la giudice abbia aiutato Eduardo Flores Ruiz, descritto come un immigrato irregolare, a sfuggire agli agenti dell'immigrazione che cercavano di arrestarlo nel suo tribunale a Milwaukee, Wisconsin. Un portavoce del Servizio dei Marshals degli Stati Uniti ha confermato a The Guardian che Dugan è stata arrestata nel tribunale dove lavora. Kash Patel, direttore dell'Fbi nominato da Trump, ha scritto su X che Dugan avrebbe "intenzionalmente sviato gli agenti federali" che inseguivano Flores Ruiz, da lui definito un "immigrato illegale". Patel ha aggiunto che gli agenti hanno successivamente "rincorso" e arrestato l'uomo.

