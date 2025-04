L' inchiesta sul giro di scommesse on line gestito dalla mafia | dissequestrati 81 mila euro

giro di scommesse on line illegali gestito dalle famiglie mafiose di Licata, Campobello di Licata e Campobello di Mazara, erano state acquisite lecitamente.Con. Agrigentonotizie.it - L'inchiesta sul giro di scommesse on line gestito dalla mafia: dissequestrati 81 mila euro Leggi su Agrigentonotizie.it Le due somme di denaro sequestrate nel novembre del 2023, quando è scattata l'operazione "Breaking bet", che avrebbe sgominato undionillegalidalle famiglie mafiose di Licata, Campobello di Licata e Campobello di Mazara, erano state acquisite lecitamente.Con.

