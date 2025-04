GUIDA TV 27 APRILE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DE LO SHOW DEI RECORD

GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione!Rai121:3023:15Lassie Torna a CasaSpeciale Tg1FilmRubricaRai221:0022:45N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1°TvLa Domenica SportivaSerie TvTalk SHOWRai320:3023:15PresadirettaOnore al MeritoInchiesteRubricaRete 421:2501:00Zona BiancaSegretiTalk SHOWFilmCanale 521:3000:35Lo SHOW dei RECORDPressingSHOWTalk SHOWItalia 121:1501:10Le Iene Presentano: InsideGrandi Furti della Storia con Pierce BrosnanInchiesteDocumentarioLa721:1523:30Una Giornata ParticolareMussolini Ultimo AttoDocumentarioFilmTv821:3500:05Robin Hood Principe dei LadriMr. & Mrs. SmithFilmFilmNove21:3001:15Che Tempo Che Fa: Best OfI Migliori Fratelli di CrozzaTalk SHOWSatiraA PAGINA 2 L'articolo GUIDA TV 27 APRILE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DE LO SHOW DEI RECORD proviene da BUBINO. Bubinoblog - GUIDA TV 27 APRILE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DE LO SHOW DEI RECORD Leggi su Bubinoblog Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione!Rai121:3023:15Lassie Torna a CasaSpeciale Tg1FilmRubricaRai221:0022:45N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1°TvLa Domenica SportivaSerie TvTalkRai320:3023:15PresadirettaOnore al MeritoInchiesteRubricaRete 421:2501:00Zona BiancaSegretiTalkFilmCanale 521:3000:35LodeiPressingTalkItalia 121:1501:10Le Iene Presentano: InsideGrandi Furti della Storia con Pierce BrosnanInchiesteDocumentarioLa721:1523:30Una Giornata ParticolareMussolini Ultimo AttoDocumentarioFilmTv821:3500:05Robin Hood Principe dei LadriMr. & Mrs. SmithFilmFilmNove21:3001:15Che Tempo Che Fa: Best OfI Migliori Fratelli di CrozzaTalkSatiraA PAGINA 2 L'articoloTV 27ALDE LODEIproviene da BUBINO.

Ne parlano su altre fonti

Guida TV Sky Cinema e NOW: Proposta incedente, Domenica 27 Aprile 2025 - Domenica 27 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Proposta indecente di Adrian Lyne propone una storia che ha segnato un'epoca: Demi Moore e Woody Harrelson sono una coppia messa in crisi da gravi problemi economici, mentre Robert Redford interpreta il miliardario che con un'offerta sconvolgente mette alla prova i loro sentimenti. 🔗digital-news.it

GUIDA TV 16 APRILE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI CHI L’HA VISTO - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:55 Whitney: Una Voce Diventata Leggenda Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:25 Mare Fuori 5 1°Tv Linea di Confine Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:25 01:00 Fuori dal Coro Una Vita Rubata Talk Show Film Canale 5 21:40 23:50 Tutto Quello Che Ho 1°Tv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 00:20 Kingsman: Il Cerchio d’Oro Scappa: Get Out Film Film La7 21:15 23:40 Una ... 🔗bubinoblog

Guida TV Sky Cinema e NOW: Twisters, Lunedi 7 Aprile 2025 - Lunedi 7 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 l'appuntamento è con Twisters, il ritorno ad alto tasso adrenalinico del disaster movie che ha segnato un’epoca. Protagonista è Kate, interpretata da Daisy Edgar-Jones, una ricercatrice che, dopo un tragico incidente durante una delle sue missioni, decide di lasciarsi alle spalle il mondo dei tornado. 🔗digital-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 27 Aprile, in prima serata; Tradimento: le trame delle puntate dal 22 al 27 aprile 2025; Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi; Napoli-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 27 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, Domenica 27 Aprile 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in c ... 🔗msn.com

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 27 aprile - Rai 2 21.00 N.C.I.S. L’aiutante di Eleni, pasticcera greca dalla quale ultimamente Parker si rifornisce, viene ucciso nel negozio che gestisce la donna 21.50 N.C.I.S. ORIGINS Blue Bayou 22.45 LA ... 🔗msn.com

Stasera in tv (27 aprile): Fazio in onda senza diretta e Gerry Scotti prepara un colpaccio dopo il flop - Tutti i programmi e i film da non perdere stasera, domenica 27 aprile 2025. Da Lo show dei record, alla sfida tra Presadiretta e Le Iene presentano: Inside. 🔗libero.it