Inter-news.it - Inter-Roma 0-1, pagelle: centrocampo, dove sei? Sommer fa il possibile. Finalmente Dumfries!

L’perde 0-1 contro laa San Siro e rischia di compromettere anche lo scudetto, in attesa del Napoli impegnato questa sera. Male la gestione della palla nel primo tempo, la squadra è inspiegabilmente spaccata in due. L’atteggiamento dei due YANN6 – Uno dei pochi se non l’unico veramente a salvarsi. Laha attaccato nonostante il gol di vantaggio, ma il numero 1 dell’tiene a galla la squadra fino all’ultimo.– DIFESABENJAMIN PAVARD 6 – Costretto sfortunatamente a uscire dopo quindici minuti a causa di una botta alla caviglia. Per lui una distorsione alla caviglia.– dal YANN BISSECK 5 – Funziona solo quando le cose girano bene, preferibilmente dall’inizio. In situazioni come queste fa male, a tratti malissimo.FRANCESCO ACERBI 6 – Prova a reggere il peso di tutto il reparto difensivo, anche in assenza di Alessandro Bastoni.