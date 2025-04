Grave malore per uno scout a Copparo | era in visita alla Madonna di Fatima

Copparo (Ferrara), 27 aprile 2025 – Si è accasciato al suolo per un malore.Paura durante la cerimonia che si è svolta oggi pomeriggio a Copparo, la cittadina pronta ad accogliere la statua della Madonna di Fatima arrivata con un elicottero.Uno scout, 53 anni, ha accusato un malore ed è stato prontamente soccorso dal 118, intervenuti anche i carabinieri. È stato portato in ospedale ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Notizia in aggiornamento

