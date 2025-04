Serie A la Roma espugna San Siro | Soulè piega l’Inter Il Napoli sorride e si prepara per il Torino Bene Milan e Fiorentina

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Serie A, Dovbyk della Roma è il giocatore del mese di marzo. Battuti Barella e Orsolini - Artem Dovbyk, attaccante della Roma, sarà premiato dalla Lega Serie A nel pre-partita di Roma-Hellas Verona. L`ucraino ha vinto il premio... 🔗calciomercato.com

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Inter, in apnea: la Roma espugna 1-0 San Siro con Soulé-gol e complica i piani Scudetto dei nerazzurri. Il Napoli può allungare in classifica - SERIE A - Inter in apnea! La Roma espugna 1-0 San Siro con Soulé-gol e complica i piani Scudetto dei nerazzurri. 18° risultato utile di fila in A per la Roma. 🔗eurosport.it

Serie A, la Roma batte l’Inter 1-0 con un gol di Soulè: il Napoli stasera può andare a +3 - La Roma espugna San Siro con un gol di Soulè e vola in campionato. Il Napoli ora ha un’occasione d’oro. 🔗erreemmenews.it

Serie A: La Roma vince a San Siro, Inter al terzo ko ed è crisi - A San Siro la rete decisiva di Soulé lancia i giallorossi sempre più vicina alla zona Champions League, mentre i nerazzurri trovano la terza sconfitta consecutiva, come non accadeva dall'aprile 2017. 🔗ansa.it