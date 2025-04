Le manovre per eleggere un papa francese | su chi punta Macron

Macron ha dimostrato di essere davvero incontenibile. Oltre ad essersi «imbucato» nel colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Basilica Vaticana, il presidente francese ha continuato a strafare anche al termine della cerimonia. Mentre la bara di legno del papa defunto veniva sepolta a Santa Maria Maggiore, Macron avrebbe dedicato le sue ore nella Città Eterna a compattare i cardinali transalpini con un obiettivo ambizioso: favorire l'elezione al soglio di Pietro di un connazionale. Un sogno coltivato a tavola nel corso di un pranzo concesso a Villa Bonaparte con 4 dei 5 cardinali elettori arrivati dall'altra parte delle Alpi. Nella splendida cornice si sono «attovagliati» Philippe Barbarin, Christophe Pierre, Francois-Xavier Bustillo e Jean-Marc Aveline. Iltempo.it - Le manovre per eleggere un papa francese: su chi punta Macron Leggi su Iltempo.it Nel pit-stop romano per i funerali di Francesco, Emmanuelha dimostrato di essere davvero incontenibile. Oltre ad essersi «imbucato» nel colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Basilica Vaticana, il presidenteha continuato a strafare anche al termine della cerimonia. Mentre la bara di legno deldefunto veniva sepolta a Santa Maria Maggiore,avrebbe dedicato le sue ore nella Città Eterna a compattare i cardinali transalpini con un obiettivo ambizioso: favorire l'elezione al soglio di Pietro di un connazionale. Un sogno coltivato a tavola nel corso di un pranzo concesso a Villa Bonaparte con 4 dei 5 cardinali elettori arrivati dall'altra parte delle Alpi. Nella splendida cornice si sono «attovagliati» Philippe Barbarin, Christophe Pierre, Francois-Xavier Bustillo e Jean-Marc Aveline.

Approfondimenti da altre fonti

Chi sono i nemici del Papa: «Nella Chiesa ci sono persone che non lo accettano». Le manovre per il Conclave e i papabili - Per Papa Francesco non è ancora tempo di andare in paradiso. Anche se «ci sono persone che non è che pregano contro di lui, ma non lo accettano e, magari senza conoscerlo, sono avversari». Perché il mondo di oggi «più che fede ha ideologie, e le ideologie sono escludenti». Parola del cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, amico del pontefice ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Intanto però i siti cattolici di destra hanno già iniziato l’assalto al Conclave. 🔗open.online

Il prossimo Conclave potrebbe eleggere un papa nero: ecco perché - I centotrentacinque cardinali che si riuniranno presto in conclave per eleggere il successore di papa Francesco vengono in maggioranza dall'Europa, ma meno che in passato. Nella Cappella Sistina infatti entreranno 53 cardinali elettori dal Vecchio Continente, e l'Italia sarà nuovamente il Paese... 🔗today.it

Manovre alle spalle di Papa Francesco, i corvi Usa si muovono in Rete. Ma il Vaticano nega le trame - Città del Vaticano, 23 febbraio 2025 – C’è chi sgrana il rosario anzitempo, soprattutto Oltreoceano, e chi, come l’ex segretario particolare di Karol Wojtyla, il cardinale Stanislaw Dziwisz, non ha remore nell’ammonire il Papa sul fatto che “non si scende dalla croce”. L’arcivescovo emerito di Cracovia, che criticò Benedetto XVI per il ‘gran rifiuto’, prova a spegnere sul nascere qualsiasi pensiero di rinuncia stia mai balenando nella testa dell’anziano Francesco. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Il Conclave è già iniziato: “Ci sarà una sorpresa”. Le manovre sui candidati; Conclave, giallo su Becciu: spuntano le lettere del papa; Il Conclave: In Vaticano partono le grandi manovre voteranno 133 cardinali; Sospetti, menzogne e voci di Wikipedia modificate: quel piano dell'estrema destra cattolica Usa per orientare il Conclave con le fake news. 🔗Cosa riportano altre fonti

Verso il Conclave, le manovre di Macron per l'elezione di un papa francese - Nel pit-stop romano per i funerali di Francesco, Emmanuel Macron ha dimostrato di essere davvero incontenibile. Oltre ad essersi ... 🔗iltempo.it