Manuel attacca Lulù a Verissimo | Ha detto che mi ucci*eva ha alzato le mani

Manuel Bortuzzo replica a Lulù a Verissimo: ‘Un processo non è gossip, a Madeira alzò le mani’ - Manuel Bortuzzo ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti dopo la condanna a 1 anni e 8 mesi per stalking inflitta a Lulù Selassié, ex concorrente del Grande Fratello Vip e sua breve frequentazione. Ospite della puntata di domenica 27 aprile, il nuotatore paralimpico non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto, criticando apertamente il tentativo di banalizzare una vicenda così delicata. 🔗notizieaudaci.it

Manuel Bortuzzo diserta la Rai e va a Verissimo, Luisella Costamagna lo attacca - Luisella Costamagna è sbottata quando ha scoperto dell'ospitata di Manuel Bortuzzo a Verissimo L'articolo Manuel Bortuzzo diserta la Rai e va a Verissimo, Luisella Costamagna lo attacca proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Dal GF al Tribunale: Lulù Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo - Lulù Selassiè è stata condannata per stalking all’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La loro storia era nata al Grande Fratello. Dal GF al Tribunale: Lulù Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo (Ansa Foto) – notizie.comUna storia cominciata nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, ma finita in un’Aula di Tribunale con l’accusa di stalking. E una condanna con pena sospesa. 🔗notizie.com

