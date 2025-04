Follia in Italia | il fidanzato muore in ospedale lei prende un coltello e aggredisce il medico

ospedale Maggiore di Chieri, nel Torinese, dove nella tarda serata di ieri una donna di 42 anni ha tentato di aggredire con un coltello da cucina un medico del pronto soccorso. Il sanitario era intervenuto poco prima nel disperato tentativo di salvare il compagno della donna, un uomo di 53 anni, che purtroppo è deceduto nonostante le manovre di rianimazione protratte a lungo.Il dramma si è consumato attorno alle 20:45, quando l'uomo, già affetto da gravi patologie pregresse, è giunto al pronto soccorso in condizioni disperate. Dopo la notizia del decesso, la compagna, in evidente stato di alterazione emotiva, ha iniziato ad accusare il medico di essere il responsabile della morte, rivolgendogli gravi insulti e minacce di morte.A distanza di circa due ore, la situazione è degenerata: la donna è tornata in ospedale con in mano un grosso coltello, facendo irruzione nel pronto soccorso con l'intento dichiarato di colpire il medico.

