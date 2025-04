Elezioni Ortona il candidato sindaco Di Nardo presenta le liste che lo appoggiano

Ortona per la presentazione delle quattro liste che sostengono la candidatura a sindaco di Angelo Di Nardo: Fratelli d'Italia, Di Nardo sindaco, Forza Giusta per Ortona e Città che Amo. Un grande abbraccio da parte della città che crede nel. Chietitoday.it - Elezioni Ortona, il candidato sindaco Di Nardo presenta le liste che lo appoggiano Leggi su Chietitoday.it Una sala stracolma al cinema teatro Zambra diper lazione delle quattroche sostengono la candidatura adi Angelo Di: Fratelli d'Italia, Di, Forza Giusta pere Città che Amo. Un grande abbraccio da parte della città che crede nel.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni comunali a Ortona, Nicola Napolione è il candidato sindaco del M5s - L’avvocato Nicola Napolione è il candidato sindaco designato dal gruppo del Movimento 5 stelle di Ortona alle prossime elezioni comunali. È ricaduta su di lui la scelta tra una terna di nomi - che vedeva in elenco anche Domenico De Dominicis e Vittoria Camboni - emersa a conclusione di una... 🔗chietitoday.it

Elezioni amministrative a Ortona: quattro liste a sostegno del candidato sindaco Angelo Di Nardo - Sono state depositate nella mattinata di sabato 26 aprile le liste che sostengono la candidatura a sindaco di Ortona di Angelo Di Nardo. Si tratta di quattro liste: Fratelli d'Italia, Di Nardo sindaco, Forza giusta per Ortona e Città che amo. Di seguito gli elenchi e i nominativi: FRATELLI... 🔗chietitoday.it

Elezioni a Ortona, presentata la lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Nicola Fratino - La Lega si presenta alle elezioni comunali di Ortona, in programma il 25 e 26 maggio a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Fratino. La lista è stata depositata nella mattinata di sabato 26 aprile. "Ci sono figure di grande valore, competenza e fortemente radicate nel territorio edè il... 🔗chietitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elezioni a Ortona, Ilario Cocciola presenta la sua squadra per le amministrative; ELEZIONI ORTONA: LE QUATTRO LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO ANGELO DI NARDO; Sette aspiranti alla carica di sindaco e 24 liste: Ortona verso il voto del 25 e 26 maggio; Elezioni Ortona, il candidato sindaco Napolione presenta la sua lista: Ho una squadra fenomenale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Comunali: a Ortona sette candidati a sindaco, 368 a consigliere - Sono sette i candidati a sindaco di Ortona e 24 le liste che, complessivamente, sono state presentate in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale in programma il 25 e il 26 maggio pr ... 🔗msn.com

VOTO ORTONA: LA CARICA DEI 7 ASPIRANTI SINDACO, - ORTONA – È partita a sette, alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio ad Ortona, 21.973 abitanti in provincia di Chieti. Ben 368 i candidati nelle 24 liste depositate ieri all’ufficio elettorale del C ... 🔗abruzzoweb.it

Sette candidati sindaco a ortona, 24 liste per il rinnovo del consiglio comunale a maggio 2025 - Le elezioni comunali di Ortona del 25 e 26 maggio 2025 vedono sette candidati sindaco e ventiquattro liste sfidarsi dopo un commissariamento, con una partecipazione record di 368 candidati consiglieri ... 🔗gaeta.it