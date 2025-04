Incidente sulla Palermo-Catania motociclista precipita in un dirupo | salvato da un carabiniere fuori servizio

Incidente la scorsa notte lungo l’A19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Un motociclista, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada precipitando in un dirupo profondo oltre quattro metri. La moto è stata trovata ai bordi della. Palermotoday.it - Incidente sulla Palermo-Catania, motociclista precipita in un dirupo: salvato da un carabiniere fuori servizio Leggi su Palermotoday.it la scorsa notte lungo l’A19, nei pressi dello svincolo dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Un, per cause ancora da accertare, è finitostradando in unprofondo oltre quattro metri. La moto è stata trovata ai bordi della.

