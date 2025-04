Comunali a Marina di Gioiosa Ionica Coluccio | Un progetto concreto basato sul senso di comunità

"Con entusiasmo e determinazione, siamo pronti a camminare insieme, per costruire, passo dopo passo, una Marina migliore". Queste le parole pronunciate a caldo da Giuseppe Coluccio, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Marina di Gioiosa Ionica.

