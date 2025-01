Ilgiorno.it - Sparò al ladro in camera, il maresciallo in pensione Domenico Scarcella non andrà a processo

Bergamo – Quella sera voleva vedere la partita alla televisione. Era già a letto. Giocava la Lazio, ma, 86 anni, ex finanziere, origini siciliane a Bergamo da una vita, atalantino dichiarato, a un bel momento si è addormentato. A risvegliarlo in modo brusco un rumore proveniente dal piano terra della villetta a Longuelo, quartiere cittadino: l’86enne all’improvviso si era trovato due ladri inda letto. Lui con un gesto istintivo ha afferrato da sotto il cuscino la sua pistola, una Smith&Wesson legalmente detenuta e ha fatto fuoco. Uno dei due malviventi viene raggiunto e rimane leggermente ferito al collo, ma riesce a fuggire insieme al complice. Per quell’episodio, l’exdella Guardia di finanza, era finito indagato per tentato omicidio. Un’iscrizione dovuta.