Iltempo.it - Scatta il bando di Israele all'agenzia dell'Onu. Ma nasce un giallo sul destino

Da oggi entra formalmente in vigore la messa alOnu per i profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) da parte di, che sulla carta comporta chiusurae sedi e stop alle attività nel Paese, ma in merito all'attuazione del divieto arrivano notizie di segno opposto. «Noi rimaniamo aperti come sempre. Non ci hanno dato istruzioni. A Gerusalemme Est ci sono 1.100 ragazzi e ragazze palestinesi che hanno diritto di studiare. E tra le 70 mila e le 80 mila persone che si servonoe nostre cliniche. Abbiamo dipendenti che oggi andranno regolarmente al lavoro, non abbiamo intenzione di chiudere», ha dichiarato al quotidiano Repubblica Juliette Touma, portavoce di Unrwa, nel giorno di chiusura ufficiale. D'altro canto, Jonathan Fowler, portavoce'organizzazione, ha riferito che le squadre'Unrwa hanno definitivamente abnato, da ieri sera, la sede centrale'organizzazione a Gerusalemme Est, dopo averla svuotata.