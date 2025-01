Eccellenzemeridionali.it - Raffioli alla Cassata: Il Dolce Segreto Che Racconta l’Anima di Napoli

: IlChediIn sintesi? Isono dolci tradizionali napoletani con una storia che risale a secoli fa, ispirati dparola araba "raffia".? La loro irresistibilità deriva dforma ovale, la glassa candida e il ripieno di ricotta e frutta candita.??? La preparazione richiede ingredienti semplici e una tecnica specifica per ottenere una consistenza spumosa e soffice.? Isono un simbolo dell'ingegno napoletano, unendo tradizione e convivialità, specialmente durante il Natale.Metti da parte le preoccupazioni sui regali e sulle decorazioni dell'albero, perché è il momento di concentrarsi su una vera gemma della tradizione natalizia napoletana: i. Lazza di questa squisita prelibatezza non è un semplice piacere per il palato, ma un richiamo culturale che racchiude la storia, la maestria culinaria e l'essenza pura dell'ospitalità partenopea.