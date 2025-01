Terzotemponapoli.com - Petrazzuolo su Garnacho: “La squadra inglese ha bisogno di cedere”

Il direttore di Napoli Magazine Antonioè intervenuto a Radio Punto Zero nel corso di Napoli Magazine Live. Di seguito le sue dichiarazioni alla trasmissione radiofonica.: “ha visualizzato più storie di Napoli Magazine su di lui”Così il direttore: “ha visualizzato più storie di Napoli Magazine su di lui. Il Napoli resta fermo sulla proposta fatta in passato per l’argentino, con il Manchester United che potrebbe cederlo dopo l’acquisto di Dorgu. I Red Devils chiedono 60/65 milioni per lui, mentre il Napoli sarebbe disposto a spenderne 50/55 compresi di bonus. Laadesso hadidopo l’arrivo del danese e potrebbe vendere l’argentino, a meno che non andrà via Rashford. Il Napoli vuole offrire un quadriennale a 3.5 milioni di euro all’anno a, mentre lui ne chiede 4, anche se ora ne guadagna 1.