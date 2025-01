Quotidiano.net - Milano chiude in rialzo dopo il taglio tassi Bce, Stm crolla ai minimi dal 2020

Leggi su Quotidiano.net

la seduta inma più cauta rispetto al resto dei listini europeiche la Bce, come da attese, ha tagliato di 25 punti base i. Sul Ftse Mib (+0,16%) che continua a tenere i 36mila punti si mettono in luce in particolare Iveco (+1,62%), Campari (+1,58%), Prysmian (+1,56%) mentreStm (-10,75%) aidalaver presentato un outlook sul primo trimestre inferiore alle attese degli analisti per la domanda debole nei settori industriali e automobilistico. Poste Italiane segna un nuovo record storico dall'Ipo di ottobre 2015 ea 14,65 euro (+0,93%). Il titolo ha raggiunto anche il nuovo record di capitalizzazione pari a 19,1 miliardi di euro. Tra i titoli sotto la lente Generali che ha presentato il nuovo piano, sale dell'1,13%. Nel credito è debole Mps (-0,13% a 6,22 euro) che ha lanciato un'offerta su Mediobanca (+0,66% a 15,95 euro).