Sport.quotidiano.net - Mattarella abbraccia gli azzurri senza Sinner: "Straordinari, ora portateci la terza Davis"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Va a finire che i campioni sono molto meglio di chi li commenta. Che le bolle di sapone della polemica svaniscono travolte dal vento dell’empatia e dell’umanità. Ieri al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergioha ricevuto glidel tennis che hanno vinto la Coppae la Billie Jean King Cup. Tranne uno, Jannik, la cui asera annunciata per stanchezza, su richiesta dello staff medico che lo segue.c’era un anno fa, stavolta il suo forfait "è dispiaciuto molto a tutti", come hanno spiegato il presidente del Coni Giovanni Malagò e quello della Federtennis Angelo Binaghi, che poi ha aggiunto: "nessuno sgarbo nei confronti del capo dello Stato, che è di tale livello che ha capito benissimo quali sono i problemi di. Avevamo scelto questa data per permettergli di esserci, ci avrebbe fatto piacere, ma la sua salute è prioritaria, non dimentichiamo quello che abbiamo visto in tv una decina di giorni fa", ha detto Binaghi riferendosi al malore dia Melbourne.