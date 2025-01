Liberoquotidiano.it - Lo sberleffo a Macron: se Giorgetti è pronto a lucidare le medaglie incrostate dei francesi

Ieri pomeriggio, nella Sala Ciampi del ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, è stata presentata la Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana, coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. All'evento sono intervenuti il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo, il presidente e l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone e Francesco Soro. «Valorizzare questa tradizione significa non solo sostenere la nostra storia artigiana e industriale, ma anche creare nuove opportunità per i giovani e far crescere nuove professionalità. Vogliamo che le nostre monete siano un biglietto da visita per l'Italia nel mondo, un simbolo della nostra cultura, della nostra storia e della nostra creatività», ha dichiarato il ministroaprendo la cerimonia.