Inzaghi | Inter è stata esemplare Un motivo d’orgoglio!

Simoneha espresso il suo punto di vista sulla sfida vinta dall’contro il Monaco, sottolineando come il passaggio immediato agli ottavi di finale di Champions League sia del tutto meritato.IL COMMENTO – Simonevenuto aTV nel post-partita di-Monaco. Il tecnico piacentino ha posto l’accento sul valore della vittoria, per 3-0, contro i transalpini: «Abbiamo fatto un grande cammino, i ragazzi sono stati esemplari. Ho sentito quello che ha detto Pandev nel prepartita, quando parlava di come il Monaco fosse una squadra aggressiva, io la pensavo allo stesso modo. Per fortuna i nostri ragazzi sono stati bravi ad approcciare la partita. Ora ci concentreremo sul campionato e la Coppa Italia, abbiamo tanto da pedalare. Il fatto di avere la miglior difesa in Europa è un: abbiamo disputato delle partite fatte di grande attenzione, siamo contenti del nostro accesso immediato agli ottavi di finale della Champions League».