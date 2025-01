Oasport.it - Giro del Delfinato 2025, presentato il percorso con tre tapponi e una cronometro

Leggi su Oasport.it

Ildelsi disputerà da domenica 8 a domenica 15 giugno e come sempre sarà un banco di preparazione in vista del Tour de France. Gli organizzatori di ASO, la medesima società che segue la Grande Boucle, hannoil: otto tappe particolarmente esigente, con un finale da brividi che propone tre frazioni consecutive con un arrivo in salita. Il programma prevede anche unaindividuale e quattro giornate riservate o ai velocisti o agli attaccanti.Grande partenza a Domerat con arrivo a Montluçon, seguita da due giornate interlocutore che prevedono gli arrivi a Issoire e Charantonnay. La quarta tappa sarà laindividuale di 17,7 km da Charmes-sur-Rhone a Saint Péray, durante i quali sono previsti 1500 metri al 9% di pendenza media. La tappa regina sarà la penultima, con il transito su Madeline, Croix-de-Fer e Col du Télégraphe prima dell’arrivo a Valmier.