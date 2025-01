Lettera43.it - Festival di Sanremo 2025, l’elenco dei cantanti in gara

Proseguendo il filone di Amadeus con i suoi precedentidi, anche Carlo Conti ha deciso di chiamare all’Ariston un folto numero di concorrenti. Dopo il ritiro di Emis Killa, la manifestazione canora accoglierà 29 artisti per un parterre variegato che conterà diversi debuttanti ma anche grandi ritorni, tra cui quelli di ex vincitori della kermesse. «Questo cast e questo risultato sono merito dell’ottimo lavoro dei, delle case discografiche e di autori e produttori, che ringrazio», aveva sottolineato il presentatore e direttore artistico nell’annunciaredegli artisti. «Ho ricevuto tantissimi brani e molti di qualità tanto che ho dovuto compiere delle scelte difficili e per alcuni versi dolorose. Non a caso ho proposto la modifica del regolamento per incrementare il numero dei Big in».