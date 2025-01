Fedez non parla il sussurro della madre sulle accuse di tradimento di Chiara Ferragni | Meglio non dire nulla

Leggi su Open.online

Con l’accordo di separazione sembrava che sulla crisi dei Ferragnez dovesse calare il sipario, o almeno il silenzio, com’è giusto si accompagni la fine di una relazione specialmente quando ci sono dei bambini. Poi le rivelazioni di Fabrizio Corona hanno aperto un intero nuovo capitolo. È uscito il nomedonna con cui il rapper ha avuto una relazione parallela anche durante gli anni di matrimonio con l’influencer, ed è uscita allo scoperto ancheraccontando come si è sentita quando ha scoperto di «aver vissuto una totale presa in giro». Mentre l’ex re dei paparazzi annuncia di non aver finito con le sorprese, e anticipa cheavrebbe avuto una liaison con Achille Lauro, il rapper sui social è rimasto in silenzio. Sono ora le famiglie degli ex coniugi a prendere posizione.