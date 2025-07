Calciomercato Juve la situazione dei bianconeri per comprare Adeyemi Cosa manca ancora?

Il calciomercato della Juventus si infiamma con l'attenzione rivolta a Karim Adeyemi, talento promettente del Borussia Dortmund. I bianconeri sono determinati a rafforzare l'attacco, ma ancora mancano alcuni dettagli cruciali per finalizzare l'affare. Dalla valutazione economica alle trattative con il club tedesco, ogni passo è fondamentale. Ma cosa manca davvero perché Adeyemi possa vestire la maglia della Juventus? La risposta risiede nei prossimi sviluppi di questa intricata operazione di mercato.

Calciomercato Juve entra nel vivo, e tra le tante piste esplorate dalla dirigenza bianconera torna a circolare con insistenza il nome di Karim Adeyemi, giovane attaccante del Borussia Dortmund. Il talento tedesco, classe 2002, è da tempo nei radar

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve - adeyemi - situazione

