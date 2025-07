mercato pensalfini al trodica strano resta a tolentino

Il mercato del Trodica si anima con l’arrivo di Mattia Pensalfini, talento classe 2002 proveniente da esperienze in Serie D con Fano e Avezzano. Questo centrocampista, dotato di tecnica, velocità e intelligenza tattica, rappresenta un rinforzo importante per la rosa. La sua versatilità gli permette di adattarsi a diversi ruoli, arricchendo ulteriormente il progetto della società. Una storia che promette emozioni e successi nel nuovo torneo...

Il Trodica aggiunge il centrocampista Mattia Pensalfini, classe 2002, nella sua rosa. La società ha preso un giocatore che ha collezionato esperienze significative in D con il Fano e, nell’ultima stagione, con l’Avezzano. Si tratta di una mezzala tecnica e dinamica, dotata di grande corsa e intelligenza tattica, è apprezzato anche per la sua duttilità, che gli consente di essere impiegato efficacemente anche come esterno d’attacco. Una storia che continua è quella tra il Tolentino e il difensore Emanuele Strano, si tratta di una significativa conferma per la difesa cremisi di un giocatore che vanta oltre 200 presenze con questa maglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net