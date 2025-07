Turismo di qualità in Lombardia | le nuove terme da 20 milioni sul ramo lecchese del lago

La Lombardia si conferma come il cuore pulsante del turismo italiano, con investimenti all’avanguardia e una crescita costante. Tra questi, spiccano le nuove terme da 20 milioni sul ramo lecchese del lago, simbolo di un’attenzione sempre maggiore alla qualità e al benessere. Questo fermento promette di valorizzare ulteriormente la regione, attirando visitatori e investitori da ogni parte del mondo, e rendendo il turismo lombardo un modello di eccellenza.

"La Lombardia si conferma la locomotiva turistica d’Italia anche per gli investimenti alberghieri: solo nel 2024 abbiamo registrato oltre 53,5 milioni di pernottamenti, con due terzi di presenze straniere e un trend in costante crescita che ci pone al centro dell’attenzione degli investitori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Incentivi turismo in Lombardia: 15 milioni per riqualificazione strutture Regione Lombardia ha avviato un bando da 15 milioni di euro rivolto alla riqualificazione delle strutture ricettive, con l'obiettivo di supportare il settore turistico locale attraverso incentivi eco Vai su Facebook

