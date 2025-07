Nuove tutele per lavoratori con malattie oncologiche croniche invalidanti o rare

Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche o rare con invalidità superiore al 74% avranno nuove tutele che cambieranno il modo di affrontare le sfide quotidiane. Con un congedo fino a 24 mesi, garantendo la conservazione del posto di lavoro, questa misura rappresenta un importante passo avanti per il supporto e la tutela dei diritti di chi si trova in condizioni di fragilità. Scopriamo insieme tutte le opportunità offerte da questa innovativa normativa.

Congedo fino a 24 mesi con conservazione del posto . A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori dipendenti con malattie oncologiche, croniche o invalidanti (anche rare), con invalidità pari o superiore al 74%, potranno richiedere un congedo straordinario continuativo o frazionato per un massimo di 24 mesi complessivi. Durante questo periodo: il rapporto di lavoro viene congelato: il posto è garantito, ma non è prevista alcuna retribuzione, né maturazione di contributi pensionistici o anzianità (salvo riscatto volontario). non è consentito svolgere alcuna attività lavorativa . Fino ad oggi – secondo regole ereditate dal Regio Decreto del 1924 – il periodo di comporto massimo era di soli 180 giorni, spesso causa di licenziamento in seguito a malattia prolungata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: lavoratori - malattie - oncologiche - croniche

Boom di malattie professionali in Romagna: l'epidemia silenziosa di migliaia di lavoratori - Quando si parla di sicurezza sul lavoro, spesso si pensa a interventi tempestivi dopo un incidente, ma la vera sfida è prevenire prima che accada.

Oggi l'aula del Senato ha approvato la legge che introduce nuove norme sulla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Un provvedimento Vai su Facebook

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare. Le principali novità includono la possibilità di usufruire di un congedo non retribuito fino a 24 Vai su X

Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche - Nuovo Testo Unificato; Senato: novità per i lavoratori con malattie oncologiche; INPS | Disposizioni in merito a lavoratori affetti da malattie oncologiche.

Malattie oncologiche e rare, via alla legge salva-lavoro: il Senato dice sì, in vigore dal 2026 - A partire dal 2026, i lavoratori dipendenti con malattie oncologiche o invalidanti e croniche, anche rare, avranno diritto a un periodo di congedo fino a 24 mesi conservando il posto di lavoro, oltre ... Scrive corriere.it

Malati oncologici, via libera definitivo alla legge salva-lavoro: congedo non retribuito fino a 24 mesi - Diventa legge la norma che tutela i lavoratori con tumori o gravi patologie croniche: fino a due anni di congedo non retribuito con diritto alla conservazione del posto, 10 ore annue di permessi retri ... Da vanityfair.it