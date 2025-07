Una Fortitudo compatta e da battaglia Coach Calamai promuove la sua Aquila

Se ascolto i politici che mi propinano ragionamenti con un filo logico, posso non lasciarmi ingannare. Ma quando si tratta di Fortitudo, la passione e la schiettezza di coach Calamai sono chiare come il sole toscano. Promuovendo una squadra compatta e pronta alla battaglia, il maestro del basket parla senza filtri: questa Effe ha tutto per incantare e conquistare i cuori dei tifosi. La rinascita è alle porte, e lui ci crede fermamente...

Schietto, sincero, sempre pronto a dare la sua opinione, a fare una battuta che stempera. Grande conoscitore di basket, un maestro per chi ama la palla a spicchi che incanta con la dialettica e l’accento toscano. Fiorentino di nascita, bolognese di adozione, Marco Calamai parla della Fortitudo che sta nascendo. Calamai le piace la nuova Effe? "Faccio una premessa, se ascolto i politici che mi fanno un ragionamento con un filo logico, posso non essere d’accordo con le idee, ma capisco la coerenza e le scelte". Quindi? "La Fortitudo non ha punte di qualità altissima, ma è una squadra solida, compatta, che privilegia la difesa, l’agonismo, la fisicità più che la tecnica, seguendo quella che è la logica di Attilio Caja ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Una Fortitudo compatta e da battaglia". Coach Calamai promuove la sua Aquila

