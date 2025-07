Morte di Adriano Gneo a Roma | non una fatalità si indaga per omicidio

La tragica morte di Adriano Gneo a Roma scuote l’opinione pubblica e gli investigatori: non si tratta di una semplice fatalità, ma di un possibile omicidio. La caduta dal terrazzo, inizialmente considerata un incidente, ora viene rivalutata come il risultato di un’aggressione mirata. Gli inquirenti sono determinati a fare luce sulla vicenda, seguendo ogni indizio per risalire alla verità e assicurare giustizia.

La caduta dal terrazzo non sarebbe un incidente ma il risultato di un'aggressione. Non si tratterebbe né di una fatalità né di un gesto estremo, ma di un omicidio. È questa l'ipotesi che prende sempre più forza tra gli inquirenti che indagano sulla morte di Adriano Gneo, 48 anni, trovato senza vita lo scorso 2 luglio sotto la sua abitazione in via Pietro Cardella, a Roma. L'uomo sarebbe stato inseguito sul terrazzo dopo una lite. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla sostituta procuratrice Claudia Alberti, Gneo sarebbe caduto dal terrazzo condominiale dopo una violenta discussione con un uomo di 59 anni, attualmente indagato per omicidio.

Adriano Gneo morto precipitando dalla terrazza condominiale: la pista dei debiti e della lite poco prima di finire giù.