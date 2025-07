Rimini è una corsa contro il tempo La società va a caccia di partner

aleggiate sul Rimini 232 non sono un ostacolo insormontabile, ma una sfida da vincere con determinazione e collaborazione. La società , guidata dalla presidente Stefania Di Salvo, sta intensificando la ricerca di nuovi partner e finanziatori, sia a Campobasso che a Zurigo, per rilanciare il club e riportarlo in zona di sicurezza. La vera domanda è: riusciranno a trovare le risorse necessarie prima che sia troppo tardi?

È una vera e propria corsa contro il tempo. E a oggi è difficile dire se il Rimini al traguardo ci arriverà . Sicuramente per il momento i biancorossi hanno le ossa rotte. Ma pare che a Campobasso, o a Zurigo, la presidente Stefania Di Salvo stia cercando nuove risorse per fare tornare il club almeno in zona di galleggio. Nuovi finanziatori, nuovi partner con i quali condividere l’avventura in Romagna. Perché le difficoltà economiche che sono piovute addosso alla proprietà evidentemente non sono di poco conto. Anzi, i debiti da saldare sono salati. Ad attendere di essere pagati ci sono i tesserati, ma anche i fornitori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini, è una corsa contro il tempo. La società va a caccia di partner

