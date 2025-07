Un’estate ricca di eventi nel borgo di Raggiolo

Un’estate da vivere nel cuore dell’Appennino toscano: Raggiolo si trasforma in un palcoscenico di eventi imperdibili. La Brigata di Raggiolo ha ideato un calendario ricco e coinvolgente, con trenta appuntamenti tra teatro, arte, musica e cultura, pensati per tutta la famiglia. Dal 26 luglio al 27 settembre, il borgo più affascinante d’Italia si anima di emozioni e scoperte. Non resta che lasciarsi sorprendere da questa magica stagione ricca di sorprese.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Un'estate di eventi a Raggiolo. La Brigata di Raggiolo ha strutturato un ricco e variegato calendario con ben trenta iniziative che, da sabato 26 luglio a sabato 27 settembre, animeranno uno dei borghi più belli d'Italia con proposte per tutte le età tra teatro, arte, cultura e musica. La rassegna, dal titolo RaggioloEstate2025, è organizzata in sinergia con il Comune di Ortignano Raggiolo, con la rinnovata collaborazione di tante realtà locali e con il coinvolgimento di artisti, associazioni e compagnie di spessore nazionale che contribuiranno a rendere ogni appuntamento un'occasione di incontro, scoperta e valorizzazione del territorio.

