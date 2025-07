Anticipazioni Temptation Island stasera giovedì 10 luglio 2025 | un falò di confronto colpo di scena tra Sonia M e Alessio Antonio perde le staffe

Stasera torna Temptation Island, la spettacolare seconda puntata del 10 luglio 2025, ricca di colpi di scena e confronti incandescenti. Sonia M. e Alessio si scontrano duramente, mentre Antonio, sconvolto dal filmato di Valentina, scoppia in una reazione furiosa. Tra tensioni esplosive e possibilità di riappacificazioni, il villaggio si prepara ad un’altra notte di emozioni forti. Non perdere questa serata imperdibile che potrebbe cambiare tutto!

Alessio tornerà nel villaggio, lasciando aperta la possibilità di un nuovo inizio con Sonia, Antonio vede un filmato di Valentina, rovescia un tavolo e minaccia, per l'ennesima volta, di lasciare il programma Temptation Island torna stasera, giovedì 10 luglio 2025, con la seconda puntata dell.

