Viaggi aerei verso l' addio al documento d' identità su voli nazionali e in area Schengen | basterà la carta d' imbarco

Se stai pianificando un viaggio in Italia o nell’area Schengen, potrai presto dire addio al documento d’identità cartaceo, usando solo la carta d’imbarco. L’Enac ha approvato questa novità, semplificando i controlli e rendendo più agevole la partenza. Restano comunque controlli a campione e su rotte a rischio immigrazione, per garantire la sicurezza di tutti. Che aspetti a partire?

La novità sarebbe stata disposta dall'Enac in un quadro di revisione della normativa sulla sicurezza dell'aviazione civile. Ci sarebbe già il via libera del ministero dell'Interno. Restano controlli a campione e su tratte a rischio immigrazione.

