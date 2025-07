Perugia | parte la nuova stagione Mercato serve una cessione pesante

Perugia si prepara a scrivere un nuovo capitolo: la stagione è alle porte e, con un occhio attento al mercato, la società mira a una cessione pesante per rafforzare la rosa. L'addio di Alessandro Seghetti potrebbe già aprire le porte a un'importante operazione in entrata, segnando l'inizio di una strategia mirata a innalzare il livello della squadra. La sfida ora è tradurre questa visione in risultati concreti sul campo.

È ufficialmente partita la nuova stagione del Perugia. Senza clamore, ma con la consapevolezza che prima o poi le operazioni necessarie per alzare il livello della squadra saranno portate a termine. La sensazione, che ormai assume sempre più i contorni di una certezza, è che la società voglia prima portare a termine una cessione pesante per operare poi in entrata. L’uscita di Alessandro Seghetti, per esempio, potrebbe già portare ad una accelerata con la doppia operazione che il diesse Meluso ha in mente da diverso tempo, quella per il terzino del Gubbio Corsinelli e per l’attaccante La Mantia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia: parte la nuova stagione. Mercato, serve una cessione pesante

In questa notizia si parla di: perugia - stagione - cessione - pesante

Il pianista Francesco Piemontesi chiude la stagione della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Cucinelli - Mercoledì 14 maggio alle 20.30, il pianista italo-svizzero Francesco Piemontesi chiuderà la stagione concertistica della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Ternana, Donnarumma verso la cessione: ecco il club interessato; Perugia, Formisano ritrova una panchina: è il nuovo allenatore della Pianese; Perugia: parte la nuova stagione. Mercato, serve una cessione pesante.

Perugia: parte la nuova stagione. Mercato, serve una cessione pesante - Lavori allo stadio Curi, c’è la data: gli interventi iniziano a settembre, dopo la prima di campionato in casa ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Per la cessione del Perugia Santopadre persegue la terza via - Il Perugia tra i tanti avrebbe sondato anche il terzino della Fiorentina Davide Gentile (20), nell’ultima stagione in prestito al Fiorenzuola, oltre all’esterno d’attacco Andrea Rizzo Pinna ... ilmessaggero.it scrive