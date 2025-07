Maurizio Cocco libero dopo tre anni di carcere in Costa d’Avorio

Maurizio Cocco, ingegnere di Fiuggi, torna libero dopo tre anni trascorsi in un carcere della Costa d’Avorio. Arrestato nel 2022 con accuse di frode fiscale e associazione a delinquere, la sua liberazione è stata possibile grazie a una colletta solidale e all'intervento dell’ambasciata. La vicenda di Cocco rappresenta un esempio di come la solidarietà e l’impegno diplomatico possano fare la differenza. La sua storia si arricchisce ora di speranza e di un nuovo inizio.

Maurizio Cocco, ingegnere edile originario di Fiuggi, è finalmente tornato libero dopo tre anni di detenzione in un carcere di Abidjan, in Costa d'Avorio. Arrestato nel 2022 con le accuse di frode fiscale e associazione a delinquere, era stato condannato a due anni di reclusione, pena ormai scontata. La sua liberazione è arrivata grazie a una raccolta fondi, che ha permesso di pagare la cauzione di 150mila euro imposta dalle autorità ivoriane.

