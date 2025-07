la vigor riabbraccia gambini il play torna dopo appena un anno

La Vigor riabbraccia Nicola Gambini, il cuore pulsante del centrocampo che torna a vestire la maglia biancazzurra dopo un anno di assenza. Come canta Venditti, "Certi amori non finiscono," e il suo ritorno testimonia l’amore incondizionato tra la squadra, i tifosi e il playmaker, vero metronomo della formazione di Clementi. La passione e il talento di Gambini sono pronti a scrivere nuove pagine di emozioni e successi.

"Certi amori non finiscono". È proprio vero e la canzone di Venditti rappresenta anche l’amore tra la Vigor, i suoi tifosi e Nicola Gambini che torna nella spiaggia di velluto dopo appena un anno. Il playmaker, il metronomo della Vigor di Clementi. La promozione, il secondo posto clamoroso alle spalle del Pineto poi un addio sofferto e mal digerito dai tifosi. Incomprensioni forse in sede di rinnovo, ma oggi tutto questo non ha più importanza perché Roberto Moroni il tassello pesante a centrocampo lo ha messo eccome. Il grintoso centrocampista fanese classe 1996 non ha bisogno di troppe presentazioni, ma senza ombra di dubbio a Senigallia è cresciuto esponenzialmente: dall’Eccellenza alla quarta serie e ora i tifosi lo accolgono con rinnovato entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it