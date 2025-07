Un nuovo ingresso nello staff SG Sport Arese il progetto giovani coinvolge Bovi | Diamo ai ragazzi il miglior percorso educativo e tecnico

Nella grande famiglia SG Sport abbiamo il piacere di accogliere un talento di spicco che rafforza il nostro progetto giovani: Davide Bovi. Con il suo expertise e passione, offrirà ai nostri ragazzi il miglior percorso educativo e tecnico, consolidando ulteriormente la crescita del settore giovanile. Un passo importante verso un futuro ricco di successi e opportunità per i giovani calciatori di Arese.

Continua il percorso di crescita e consolidamento della SG Sport Arese, realtà sempre più protagonista nel panorama calcistico giovanile. Il presidente Colantuono ha annunciato con entusiasmo l’ingresso all’interno dello staff tecnico di Davide Bovi, figura di spicco del calcio giovanile locale, tecnico Uefa B e membro di FIGC-SGS nonché dell’Associazione Allenatori Milano AIAC. "Nella grande famiglia SG Sport abbiamo il piacere di accogliere un professionista come Bovi - le parole del presidente -. Nel nostro costante impegno per offrire ai bambini e ragazzi il miglior percorso educativo e tecnico possibile, affinché diventino prima di tutto campioni di se stessi, il nostro responsabile del settore SG Arese Calcio, Gianpiero Montesano, ha scelto di arricchire lo staff con questa nuova figura di valore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un nuovo ingresso nello staff. SG Sport Arese, il progetto giovani coinvolge Bovi: "Diamo ai ragazzi il miglior percorso educativo e tecnico»

Davide Bovi si unisce al team SG Arese Calcio: un ulteriore passo in avanti per una società che continua a investire

