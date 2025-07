Mercato dilettanti Urbino blinda la difesa con Riggioni Tavullia Valfoglia | quattro colpi

L'Urbino Calcio si rafforza ancora: Mister Mariani può sorridere, perché il pacchetto arretrato si blindano con quattro nuovi colpi di valore. Tra questi spicca Bartolomeo Riggioni, giovane difensore centrale cresciuto nell’Alma Juventus Fano e già protagonista tra Serie D. Con queste aggiunte strategiche, il mercato dilettanti di Urbino si prepara a una stagione all'insegna della solidità e delle ambizioni.

Nuovo colpo nel pacchetto arretrato per l’Urbino Calcio di mister Mariani. Dal Fossombrone plana al Montefeltro il classe 2004 Bartolomeo Riggioni arcigno difensore centrale formatosi nella cantera dell’Alma Juventus Fano dove ha debuttato e messo a referto diverse partite nel campionato di serie D. Per lui poi le esperienze di Civitanova e soprattutto di Fossombrone dove si è ritagliato un ruolo da protagonista con 25 presenze e un campionato superlativo. Riggioni, di nazionalità sammarinese, va a rinforzare un reparto arretrato che ha perso Lorenzo Giovane (accasatosi al Progresso in D) ma ha confermato i vari Nisi, Bellucci, Boccioletti, Mari, puntando forte sul carisma e sulle qualità di capitan Tamagnini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net